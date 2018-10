PS congratula-se com compromisso de Lisboa para pagar 30% da factura total do hospital

O PS-Madeira recorreu a um comunicado, atribuído ao Secretariado, mas não assinado, em que se congratula “com o compromisso do Governo da República” em financiar a construção do novo Hospital da Madeira. Um compromisso materializado com a “resolução do Conselho de Ministros, que aprova o apoio financeiro à construção, fiscalização da empreitada e aquisição de equipamento médico e hospitalar estrutural do futuro Hospital Central da Madeira”.

“O Partido Socialista congratula-se por este passo fundamental na concretização de uma grande obra de toda a Região, que permitirá melhorar substancialmente os cuidados de saúde às famílias com uma oferta de qualidade para todos os madeirenses, bem como todos aqueles que nos visitam, além de melhorar as condições de trabalho de todos os profissionais de saúde que todos os dias dão o seu melhor no serviço regional de saúde”, lê-se no comunicado.

No documento é dito que a inclusão de verbas no Orçamento do estado para 2019 permite avançar com o concurso público.

sem falar de número e, por isso, sem qualquer referência directa ao montante do financiamento, o PS apenas fala dos termos da Resolução do Conselho de Ministros: “Nos termos da resolução, o Governo Regional ‘apresentou um custo estimado máximo com a construção, assessoria à fiscalização da empreitada, equipamento médico e hospitalar que constituirá parte integrante do edifício do futuro Hospital Central da Madeira, de (euro) 265 983 447,05; um valor de avaliação global a devoluto do Hospital Dr. Nélio Ferraz Mendonça de (euro) 63 436 000,00, datada de maio de 2018; e um valor de avaliação global a devoluto do Hospital dos Marmeleiros de (euro) 9 584 000,00, datada de junho de 2018’”.

“O Governo da República aprovou a candidatura do Governo Regional, reconheceu-o como Projecto de Interesse Comum, e assegurou o apoio financeiro e as transferências orçamentais para a RAM, correspondentes a 50 % do valor da construção, incluindo a assessoria à fiscalização da empreitada e equipamento médico e hospitalar, nos termos apresentados pelo Governo Regional.”

O PS considera que “a partir de hoje, não há desculpas para que o novo Hospital Central da Madeira não seja uma realidade”.