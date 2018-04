Próxima sessão do ‘Café Memória’ acontece sábado no MadeiraShopping

A próxima sessão do Café Memória da Madeira terá como principal tema a estimulação cognitiva e pretende proporcionar aos participantes exercícios simples, que podem ser realizados por quem mais dificuldades de memória.

A iniciativa decorre no próximo sábado, 28 de Abril, no Restaurante Yuan Sushi Wok, MadeiraShopping, das 9 às 11 horas e pretende ser um ponto de encontro de pessoas com problemas de memória, pessoas com demência e cuidadores.

Sob o tema ‘Como exercitar o seu cérebro?’, a equipa do Café Memória irá apresentar diversas actividades que permitem estimular o cérebro de todos, tais como: jogos de memória, jogos de atenção, entre outros. A participação no Café Memória da Madeira é gratuita e não necessita de inscrição prévia.