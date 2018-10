Projecto leva alunos da EB1/PE da Lombada a Itália

A Eb1/PE da Lombada na Ponta do Sol, em parceria com escolas da Bélgica, Roménia, Turquia e Itália, tem desenvolvido um projecto comum que proporciona aos jovens o desenvolvimento da criatividade, das competências tecnológicas bem como das competências linguísticas e de comunicação.

Durante esta semana, junto ao Adriático, um grupo de cinco crianças do quarto ano de escolaridade, acompanhado por dois professores, Célia Miguel e José Martins, desloca-se à cidade de Guglionesi, Itália, entre os dias 30 de Setembro e 6 de Outubro, para visitar a Scuolla del Infanzia Primaria e Secundaria de I e II Grado. Nesta semana, os alunos apresentarão o seu projecto de tradições e costumes que foi trabalhado com recurso às tecnologias e a sua vila e vivenciarão diferentes experiências.

Este projecto, ‘Let’s Conquer Technology for our Students’, pretende que as escolas partilhem práticas inovadoras em contexto escolar e na comunidade.

Referiu a coordenadora do projecto, a docente Rosa Luísa Gaspar que tendo como tema ambientes tecnológicos inovadores na sala no contexto escolar, os alunos têm a oportunidade de conhecer diferentes formas de abordagem dos conteúdos escolares de diferentes espaços europeus e de partilhar experiências com jovens de origens distintas. Apreciando a diversidade cultural, tornam-se jovens mais críticos, tolerantes e inovadores.