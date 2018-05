Professores e educadores manifestam-se este sábado

O Sindicato dos Professores da Madeira revela, numa nota de imprensa enviada à redacção, que se realiza amanhã, dia 19 de Maio, pelas 15 horas, uma manifestação de professores e educadores.

A iniciativa visa exigir o respeito pela dignidade da sua carreira profissional, principalmente no que diz respeito à recuperação do tempo de serviço congelado; justa vinculação dos docentes contratados; horários adequados ao exercício da actividade profissional docente; medidas que combatam e previnam o desgaste e o envelhecimento profissional e aposentação justa.

Refira-se que, esta jornada de luta, inicia-se com uma concentração junto à Assembleia Legislativa Regional rumo à residência oficial do presidente do Governo Regional, onde será entregue uma resolução aprovada pelos docentes presentes nesta manifestação.