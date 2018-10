Professor da UMa dá formação nos Estados Unidos

O KR2018 - International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning é considerado o principal evento científico na área da representação de conhecimento e raciocínio, sublinha a Universidade da Madeira (UMa), e é neste evento que Eduardo Fermé, docente da instituição de ensino superior madeirense vai colaborar, no âmbito da 16.ª edição que decorre de 30 de Outubro a 2 de Novembro, em Arizona, nos Estados Unidos. O docente vai ministrar um curso com duração de quatro horas subordinado ao tema ‘Belief Revision: 30 years of research’

Eduardo Fermé é membro do grupo de investigação Nova Lincs, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e do Madeira Interactive Technologies Institute (M-ITI). Está na Madeira desde 2002, exercendo funções na UMa como professor associado com agregação da Faculdade de Ciências Exactas e da Engenharia.