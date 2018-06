Privados recebem 10 milhões da Saúde

O Governo Regional, através do Instituto da Administração de Saúde (IASAÚDE), pagou perto de 10 milhões de euros a prestadores privados de cuidados de saúde, no âmbito dos acordos de facturação existentes, no ano passado. O assunto é a manchete da edição de hoje, que também faz uma chamada à visita de Paulo Cafôfo a Londres, que está ser marcada por múltiplos contactos.

Com a época balnear oficialmente aberta, fique a saber que apenas 35 das 54 praias da Região têm a vigilância assegurada. Entre os incumprimentos estão algumas praias do Funchal (Gorgulho, Formosa e Praia Nova) e de Santa Cruz (Palmeiras e Reis Magos).

Por outro lado, saiba que o Festival do Atlântico arranca com ocupação nos 90%, sendo que o valor para os dois primeiros fins-de-semana é já superior ao do ano passado.

Ainda no campo cultural, A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) vai unir-se a Luís Represas para animar o Porto Santo, num concerto comemorativo do Dia da Região e Vesko Eschkenazy exibe hoje no Funchal o ‘violino mágico’.

No Desporto, o presidente do Marítimo adianta que o clube poderá se “constituir assistente no processo” de aliciamento de jogadores verde-rubros, que esta semana veio a público.

