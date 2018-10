Presidente de São Vicente recebeu Força Militar que parte em missão para o Iraque

O Major Eduardo Ribeiro e o Sargento Carlos Vieira, representantes do 8º Contingente Nacional da Força Nacional, destacado no âmbito da Operation Inherent Resolve, foram hoje recebidos por José António Garcês, presidente da Câmara Municipal de São Vicente. Este contingente irá, em Novembro, para o teatro das operações, na localidade de Besmayah, a cerca de 55km da capital iraquiana, Bagdade.

“Esta é a primeira força constituída na Madeira, após a mobilização para o Ultramar, e será integrada numa Brigada Espanhola, num Campo de Treino da Operação Militar da Coligação Internacional, que conta com cerca de 600 militares com a missão de ministrar formação e treino em diversas matérias como Tática, Armamento, Tiro, Socorrismo, Counter Improvised Explosive Device (C-IED), Defesa Nuclear Biológica, Química e Radiológica às Iraqui Security Forces, as forças policiais e militares do governo federal da República do Iraque”, refere nota da autarquia.

O efetivo do 8º Contingente Nacional é composto por 30 militares, dos quais 26 estão colocados e a prestar serviço na Zona Militar da Madeira e 14 são naturais da Região Autónoma da Madeira, dos quais se destaca o Sargento Carlos Vieira, Adjunto do Comandante da Força, natural da freguesia de Ponta Delgada.