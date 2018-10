Presidente da TAP traz nove colaboradores à comissão de inquérito

Preparem-se então para aterragens incisivas em aspectos fundamentais, destinadas a contrariar as críticas perspectivadas. Casos dos preços, do serviço público, da procura, da operacão da companhia, dos cancelamentos e atrasos.

Três comandantes estão entre os nove colaboradores que o presidente da TAP leva hoje ao parlamento madeirense. Casos do chefe de frota, Nuno Duque, do director de Safety, Gonçalo Nápoles, e do director de Operações de Voo, Luís Esteves.

Taponas & reacções

“Os madeirenses, todos os anos pelo Natal e pelo Ano Novo e aí pelo mês de Junho têm uma espécie de entretenimento ideal que é queixar-se da TAP. De quem mais é que se poderiam queixar?!”

- Diogo Lacerda Machado, administrador não executivo da TAP, no DIÁRIO, a 26.11.2017

“Acusar os madeirenses e porto-santenses de se entreterem com esta grave situação é muito mais do que um “lapsus linguae”, é uma tremenda desconsideração e falta de respeito que deve ser corrigida o quanto antes”

- Carlos Pereira, ex-líder do PS-M, em comunicado a 27.11.2017

“Isso não tem comentário, é tão absurdo que nem merece comentário. Nem sequer sei quem é esse Diogo Lacerda”.

- Miguel Albuquerque, presidente do Governo, aos jornalistas, a 29.11.2017

“Fizemos um Conselho de Administração na Madeira, evidenciámos todo o carinho que temos pela ilha, onde consistentemente temos aumentado a oferta, onde mostrámos que as nossas são tarifas são módicas...”

- Antonoaldo Neves, presidente da TAP, no Expresso, 8.9.2018

“Classificar os preços da TAP para a Madeira como módicos, não só não é verdade, atendendo ao modelo de construção crescente dos preços e aos níveis elevadíssimos de taxa de ocupação dos aviões, como introduz uma polémica manifestamente desnecessária numa Região profundamente dependente das acessibilidades”.

- Bernardo Trindade, administrador não executivo da TAP, no seu Facebook, a 15.9.2018

“A expressão que ele utilizou é de um humor negro... Não percebi o que é que ele quer dizer com aquilo, mas é ofensivo, porque nós todos sabemos perfeitamente quanto é que pagamos em termos de passagens para ir à Madeira. Uma coisa é falar das médias das viagens, outra coisa é falar dos ‘picos”.

Paulo Neves, deputado do PSD na AR, ao DIÁRIO, 12.9.2018

“Porque é que Ryanair não voa de Lisboa para a Madeira, se é tão caro assim? A tarifa está ajustada”

- Antonoaldo Neves, presidente da TAP, na Assembleia da República, 13.9.2018

“A TAP neste momento não pode é ter uma política comercial no sentido de extorquir dinheiro aos madeirenses, com preços pornográficos e incomportáveis para as famílias”.

- Miguel Albuquerque, presidente do Governo, aos jornalistas, a 14.9.2018

“Não gosto da ideia do Estado gastar muito dinheiro para entregar às companhias aéreas com base no argumento do cumprimento da nossa Continuidade Territorial”.

- Carlos Pereira, deputado do PS na AR, em artigo de opinião do DIÁRIO a 26.9.2018

“Nunca vi tanta falta de senso como a do Antonoaldo (no meu iPad o nome dá como errado). Tanta agressividade e agravo gratuito desnecessário. Uma afronta sem paralelo”.

- Miguel de Sousa, deputado do PSD na ALM, em artigo de opinião do DIÁRIO a 26.9.2018