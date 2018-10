Presidente da TAP reafirma que não há obrigação de serviço público para a Madeira

Carlos Rodrigues replica que a TAP é pública, respondendo à afirmação de Antonoaldo Neves sobre a TAP ser uma “empresa privada” e não ter de cumprir com as obrigações de serviço público. O social-democrata acrescenta que o caderno de encargos é específico sobre a obrigação da empresa em relação serviço público. Lembrando que a TAP pertence 50% ao Estado, 45% a capitais privados e 5% a trabalhadores.

Antonoaldo Neves diz que “não está correcto” e que os deputados “têm que pegar uma assessoria” para perceberem que a “TAP não tem qualquer obrigação de serviço público”.

Carlos Rodrigues leu toda a alinea D do caderno de encargos, que menciona o serviço para as Regiões Autónomas: “Quem tem obrigação de serviço público é a TAP. Não é a rota, Sr. Engenheiro. Quem comprar a Tap tem obrigações para com todas as regiões ali elencadas”, diz o caderno de encargos. E repete: “A TAP, como instituição”.

Mas Antonoaldo Neves não desiste das suas declarações, dando a entender que a rota da Madeira é uma rota igual às outras.