Presidente da ACIF não confirma a vinda de António Costa à Madeira

A ACIF ainda não tem qualquer confirmação da presença do primeiro-ministro nas cerimónias do Dia do Empresário Madeirense, a 21 deste mês. Em declarações à TSF-Madeira, Cristina Pedra garantiu que o convite feito a António Costa, em Janeiro, para participar no jantar de gala, ainda não teve uma resposta formal. A presidente da ACIF apenas confirma a presença da ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, que fará uma intervenção no jantar do Dia do Empresário.

A vinda à Madeira de António Costa foi referida, ontem, pelo deputado Carlos Pereira, na sua página do Facebook e, hoje, no JM, Paulo Cafôfo, presidente da Câmara Municipal do Funchal, diz que essa visita é a concretização de uma promessa do primeiro-ministro no encontro que os dois terão mantido em Lisboa.

Ontem, o presidente do governo regional, Miguel Albuquerque, também garantiu que não tinha qualquer informação sobre a visita de Costa à Madeira.

Albuquerque será um dos oradores da cerimónia oficial do Dia do Empresário, no Centro de Congressos da Madeira, no dia 21.

“Não tenho qualquer indicação de que o senhor primeiro-ministro venha no Dia do Empresário, no entanto o convite foi feito e espero que seja aceite. (...) O presidente da câmara deve ter informação que a ACIF não tem”, afirmou Cristina Pedra à TSF-Madeira.