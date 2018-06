Porto Santo Line enche no 1.º dia da venda de bilhetes para o ferry

Por volta das 10h30 desta manhã de 12 Junho (apenas duas horas após a abertura do balcão de venda), o escritório da Porto Santo Line, na Avenida do Mar, no Funchal, já estava cheio até à porta.

O motivo? Sem hesitar as funcionárias da loja, que pouco mais de dois minutos conseguiram dispensar aos jornalistas, respondem “é por causa do ferry.”

A partir de hoje, as viagens marítimas entre Santa Cruz de Tenerife – Funchal – Portimão – Funchal – Las Palmas de Gran Canaria, efectuadas pelo navio ferry ‘Volcan de Tijarafe’, já se encontram à venda, quer em ambos os escritórios das empresas do Grupo Sousa - ENM, quer no site- www.madeira-ferry.pt.

A partir de agora, viajar entre o Funchal e Portimão custará: 29,10 euros para residentes na RAM (preço por trajecto, por pessoa), 25,50 euros para estudantes e 85 euros para não residentes.

Para quem deseje efectuar a viagem em camarote duplo ou quádruplo os preços são os seguintes: 74,80 euros para residentes, 65,50 euros para estudantes e 187,05 euros para não residentes (camarote duplo); 49,90 para residentes, 43,70 euros para estudantes e 124,80 euros para não residentes (camarote quádruplo).

Os preços para os passageiros que desejem fazer-se acompanhar de um veículo, variam entre os 10 e os 125 euros, consoante a tipologia do mesmo (bicicleta 10 euros; moto 40 euros; veículo eléctrico 62,50 euros; automóvel ligeiro 125 euros).

Cada passageiro tem ainda “o direito a transportar, como bagagem despachada ou de porão, um volume cujo peso não excederá 25 Kg”, de acordo com as informações constantes no site. A isto acresce que “toda a bagagem que exceder tal peso, poderá ser transportada como volume extra, mediante a estipulação de um valor adicional”.

O preço do bilhete não inclui o custo da alimentação do passageiro durante a viagem.

Recorde-se Conselho do Governo, reunido a 11 de Maio, aprovou a adjudicação da ‘Concessão de Serviços Públicos de Transporte Marítimo de Passageiros e Veículos, através de Navio Ferry, entre a Madeira e o Continente Português, ao concorrente ‘Empresa de Navegação Madeirense, Lda.’