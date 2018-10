Porto Santo incluído no ‘Festival da Natureza’

Decorre entre os dias 2 e 7 de Outubro o ‘Festival da Natureza’ que tem como objectivo promover a animação turística no âmbito da natureza. Incentivando os participantes a prática de actividades que permitem o contacto directo com o meio natural, sejam na serra, no ar ou no mar.

A secretária do turismo e Cultura, Paula Cabaço, apresentou, a pouco, o programa de actividades do festival e adiantou que este ano o Porto Santo está incluído quanto as áreas em que decorrem os eventos. Um leque composto por 23 opções de actividades e que irão decorrer em 8 concelhos da Madeira.

Uma outra mudança em relação ao ano passado é o alargamento do número máximo de participantes, passando das 550 inscrições para as 700. Um aumento que também se traduz na verba aplicada ao programa, 60 mil euros em comparação com os 47 mil euros no ano anterior.