Porto Santo diz que situação financeira já melhorou

O gabinete do presidente da Câmara Municipal do Porto Santo reagiu aos dados constantes no Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, sobre as contas da autarquia.

Em nota enviada ao DIÁRIO, é reafirmado que “o actual executivo herdou em 2017, uma situação financeira muito débil e que tinha nas mãos uma proposta do Partido Socialista para aderir ao saneamento financeiro e consequentemente aumentar impostos e taxas. Tendo tomado posse no final de 2017 e sem tempo para corrigir os erros do passado, apenas nos foi possível nesse ano, realizar um apuramento do endividamento real e projectar num horizonte de 4 anos, uma recuperação financeira alicerçada simultaneamente numa reorganização da autarquia que lhe permitisse também efectuar investimento”.

Para a edilidade presidida por Idalino Vasconcelos “hoje e não tendo ainda terminado todo o projecto de recuperação financeira, podemos afirmar que o nosso prazo de pagamentos já era ao primeiro semestre de 2018 de 136 dias e a expectativa é que chegue ao final do ano apenas com facturas em dívida a 60 dias”.

Informa a Câmara do Porto Santo que, adicionalmente, “liquidamos substancialmente passivos das acções em tribunal e negociámos planos de pagamento dentro dessas acções”.

Na edição da Ordem dos Contabilistas Certificados o município surge com os melhores resultados da Região. Fechou as contas de 2017 com um passivo aumentado em 12,1% face a 2016. A dívida era de 2,8 milhões de euros.

Na reacção, o executivo social-democrata da autarquia diz que “sem aumentar os encargos dos nossos munícipes, temos vindo a equilibrar as contas municipais resolvendo as contingências judiciais que o anterior executivo não conseguiu resolver”.