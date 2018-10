Polícia Municipal no Funchal arranca com 50 agentes

Polícia Municipal do Funchal vai mesmo avançar e começa com 50 agentes. Este é o assunto que faz manchete na edição desta quinta-feira, véspera de feriado, no DIÁRIO de Notícias da Madeira. A nova unidade terá comandante próprio, plenos poderes em termos de fiscalização e de mobilidade no Funchal e funcionará 24 horas por dia, conforme poderá ler no interior da edição, numa notícia da autoria do jornalista Ricardo Duarte Freitas.

A grande foto da capa ilustra o avião da Binter que faz as ligações inter-ilhas, acompanhada pelo seguinte título: “Ajuste directo mantém Binter no Porto Santo”. Saiba que o contrato terminava hoje, mas foi prorrogado por mais dois meses conforme conta o jornalista Élvio Passos.

“Antonoaldo deve voltar mas antes vem Trindade” é outro dos destaque da capa. O Estado vai ter que dar explicações na Comissão de Inquérito que vai ouvir Bernardo Trindade e pedir mais esclarecimentos ao presidente da TAP, que ontem recebeu 10 e-mails da Madeira, como escreve o jornalista Ricardo Miguel Oliveira, num trabalho especial de duas páginas no âmbito da rubrica semanal ‘Fact Check’.

Há outros dois assuntos em foco na capa: “Saúde lança plano de contingência para o Inverno” e “Esterilizações de animais triplicaram”.

