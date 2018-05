Polémica antes da chegada de António Costa

O primeiro-ministro indicou o Palácio de São Lourenço para a reunião com o presidente do Governo, mas Miguel Albuquerque recusa reunir-se no gabinete do Representante da República e avisa que não vai aceitar nenhuma “humilhação”. O presidente do governo lembra que a Quinta Vigia é o local indicado para as reuniões com António Costa, mesmo que só tenha sido informado da viagem pela comunicação social.

António Costa também vem à Madeira para o jantar da ACIF, com a curiosidade de ser a Câmara do Funchal a convidar os seus funcionários para esta iniciativa da associação empresarial.

A mesma CMF que apresenta documentos dos pagamentos feitos à ARM.

O SESARAM gasta anualmente meio milhão de euros no recurso a médicos em prestação de serviços para assegurar o funcionamento da urgência hospitalar.

No futebol, o guarda-redes do Marítimo, Amir, faz parte da lista de Carlos Queiroz, seleccionador do Irão, para o Mundial da Rússia.

Tudo isto e muito mais na edição impressa de hoje.