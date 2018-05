Piscinas da Penteada recebem Encontro Escolar de Robótica Submarina Educativa

EDUROVs Madeira 2018 organizado pelo Observatório Oceânico da Madeira

Na próxima sexta-feira, dia 18 de Maio, entre as 9h30 e as 12 horas, o Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal, na Penteada, irá receber o EDUROVs Madeira 2018. Trata-se de um encontro escolar de robótica submarina educativa, organizado pelo Observatório Oceânico da Madeira (OOM) em colaboração com a Plataforma Oceânica de Canárias (PLOCAN).

Alunos e professores de escolas da Madeira que participaram neste projecto (Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos de Santo António, Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos da Torre, Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade, Escola Profissional Francisco Fernandes - IP-RAM, Escola Secundária Francisco franco) vão testar os ROVs (robôs submarinos telecomandados) por eles construídos e partilhar as suas experiências sobre o trabalho desenvolvido. O objectivo central do EDUROVs é motivar e despertar o interesse dos alunos para as ciências e tecnologias marinhas, através da construção de ROVs de pequena escala, simples mas funcionais.

Os ROVs são equipamentos subaquáticos que permitem o estudo e a exploração do fundo do mar e de estruturas submersas. São usados tanto na investigação científica como em operações militares e de segurança bem como em diversas actividades industriais, nomeadamente na exploração petrolífera.