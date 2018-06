Passadiço já foi recolocado na parte Nascente da Praia Formosa

Conforme previsto, foi recolocado no fim-de-semana o passadiço na parte Nascente da Praia Formosa. O corredor pedonal assente sobre o calhau garante assim melhores condições de circulação apeada desde o lado Nascente das antigas instalações da Shell até ao túnel com ligação à Doca do Cavacas, também recentemente reaberto ao público (diariamente entre as 8 e as 22h30). Está assim reposta a ligação (quase) integral do passeio marítimo que se estende desde o Lido até Câmara de Lobos, embora actualmente interdito no final da ligação entre a Formosa e os Socorridos, devido aos trabalhos de recuperação em curso no corredor ‘suspenso’ no troço junto à ‘Cimentos Madeira’, na Vitória, destruído pela fúria da forte agitação marítima do último Inverno.