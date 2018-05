Para o PS-M acabou o “pseudo-contencioso criado pelo PSD e pelo governo regional”

“Esta atitude manifestada pelo primeiro-ministro vem mostrar, uma vez mais, a solidariedade da República e o assumir dos compromissos e o cumprimento das promessas do Executivo nacional para com a Região Autónoma da Madeira, sendo, simultaneamente, um exemplo de credibilização da política. Desta forma, acaba-se de vez com este pseudo-contencioso criado pelo PSD-M e pelo Governo Regional, em que os madeirenses e os porto-santenses ficavam a perder, à custa de jogos partidários”. Esta é a conclusão do PS-Madeira que emitiu, esta manhã, um comunicado sobre a visita de António Costa à Madeira.

O Partido Socialista-Madeira “congratula-se com as medidas ontem anunciadas pelo primeiro-ministro”, nomeadamente a comparticipação em 50% da construção do novo Hospital e dos equipamentos e que o Governo da República irá criar condições para que o concurso público internacional para a construção do novo hospital seja lançado ainda este ano e que no Orçamento do Estado para o próximo ano estarão as verbas da para o hospital de Santa Rita.

Por outro lado, ficou o compromisso de pagamento das dívidas dos subsistemas da Saúde ao SESARAM apuradas até maio de 2016, num montante global de 17 milhões de euros.

“A outro nível, e no que concerne aos juros da dívida, o primeiro-ministro mostrou-se disponível para fazer repercutir na dívida que a Madeira contraiu a redução da taxa de juro que a República tem beneficiado de forma a que a Madeira não tenha de pagar à República mais do que a República paga aos seus credores”, pode ler-se no comunicado do PS-MM.

O primeiro-ministro prometeu também a defesa do Centro Internacional de Negócios da Madeira e a necessidade de rever o subsídio de mobilidade.

“O Partido Socialista-Madeira congratula-se com estes anúncios feitos pelo primeiro-ministro, porquanto se tratam de medidas que serão benéficas para a melhoria das condições de vida dos madeirenses e porto-santenses”.