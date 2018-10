‘O PSD cumpre’ é slogan que o partido pretende reforçar

O PSD-M realiza as suas jornadas VI Jornadas Parlamentares da presente legislatura, em Santana, e o objectivo principal é fazer um balanço a três anos de mandato e preparar o próximo ano, com eleições previstas para Setembro/Outubro.

“Escolhemos Santana, um concelho que recentemente voltou a ter um deputado do PSD, o que reforça o objectivo de termos representantes de todos os concelhos no parlamento regional”, sublinhou Jaime Filipe Ramos na abertura das jornadas.

O líder parlamentar considera que o programa do governo “está quase totalmente cumprido” a um ano das eleições

“O PSD cumpre é um slogan que queremos reforçar. Cumpre porque tem objectivos perante a população. É pelas pessoas que acreditaram e acreditam no PSD que vamos, até ao final desta sessão legislativa, cumprir a nossa obrigação de respeitar o eleitorado”, promete.

Respeito pelo eleitorado que significa “manter e cumprir os mandatos” e “cumprir a palavra”.

“Este programa tem permitido recuperar a Madeira depois de um período difícil”, refere o deputado que não tem dúvidas de que “a Madeira está melhor” e que este mandato do PSD “tem sido premiado com resultados”.

As jornadas do PSD prolongam-se até quinta-feira, com sessões de trabalho com vários membros do governo regional. Miguel Albuquerque estará no encerramento.

Programa

Terça-feira – Dia 9 de outubro

10h00 –Abertura com o Presidente do Grupo Parlamentar do PSD e do Vice-Presidente do Governo

10h30 – Sessão de Trabalho com o Vice-Presidente

14h45/15h45 - Visita ao Ribeiro Frio

16h00/18h00 – Sessão de Trabalho com a Secretária Susana Prada

18h30 – Visita aos Bombeiros Voluntários de Santana

Quarta-feira - Dia 10 de outubro

09h30/11h30 – Sessão de Trabalho com o Secretário Pedro Ramos

11h30 /13h00 - Sessão de Trabalho com o Secretário Humberto Vasconcelos

15h00/17h00 – Sessão Trabalho com a Secretária Rita Andrade

17h15 – Visita à Casa do Povo da Ilha

Quinta-feira - Dia 11 de outubro

09h30/11h00 – Sessão de Trabalho com o Secretário Amílcar Gonçalves

11h00 – Sessão de Trabalho com o Presidente do PSD/Madeira, Dr. Miguel Albuquerque

12h30 – Encerramento com o Presidente do PSD/Madeira, Dr. Miguel Albuquerque

15h00 - Visita ao Parque Temático de Santana