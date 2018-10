É a reacção mais azeda ao conteúdo da resolução do Conselho de Ministros, publicada hoje, sobre o financiamento do novo hospital da Madeira, e vem do secretário regional da Saúde. Pedro Ramos, depois de dizer que recebeu “muito mal” a notícia, afirmou: “O Primeiro-ministro continua a mentir aos madeirenses e porto-santenses”. O Governante lembrou que o compromisso de Lisboa é de custear 50% de toda a obra, o que considera não estar a acontecer.

Depois de recordar que a construção do novo hospital reúne a opinião favorável da generalidade das forças políticas na Região, que dura há mais de 14 anos, e de, nos últimos tempos terem sido dados “passos importantes”, Pedro Ramos garante que “o Governo Regional vai concretizar o compromisso (...) e nos prazos anunciados”.