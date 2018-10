“O DIÁRIO tem feito um verdadeiro trabalho de serviço público”, afirma Cafôfo

“O DIÁRIO tem feito um verdadeiro trabalho de serviço público”, realçou o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, durante as comemorações do 142.º aniversário do DIÁRIO.

A efeméride é assinalada com o lançamento do livro ‘a História do DIÁRIO na História da Madeira’, que decorre neste momento no Museu de Imprensa, em Câmara de Lobos.