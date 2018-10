“O DIÁRIO faz parte da História da Madeira... e continuará a fazer”, garante Michael Blandy

Michael Blandy, presidente do Conselho de Gerência da EDN (Empresa Diário de Notícias), acaba de intervir na cerimónia que assinala os 142 anos do DIÁRIO e que decorre no Museu de Imprensa, em Câmara de Lobos.

Começando por dizer que o “maior activo da empresa (EDN) é e sempre será os recursos humanos”, falou sobre a “importância do DIÁRIO de Notícias na vida da Região Autónoma da Madeira”.

E deixou uma mensagem importante: “O DIÁRIO faz parte da História da Madeira... e continuará a fazer”.

E deixou um alerta: “Sem independência financeira muito dificilmente haverá independência editorial”.