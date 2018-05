Novo dia de nuvens

Céu geralmente muito nublado, com abertas nas vertentes Sul da ilha da Madeira, aguaceiros fracos a Norte e nas zonas montanhosas, vento moderado (20 a 30 km/h) de Norte, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nos picos são as previsões para hoje para o arquipélago do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, num dia em que a máxima vai chegar aos 21ºC e a mínima foi fixada nos 17ºC. Estas temperaturas são igualmente as referências para hoje no Funchal, onde se prevê períodos de céu muito nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h).

Em outras localidades, os termómetros vão descer. Santa Cruz não vai além dos 20ºC e a mínima é de 15ºC. Machico fica-se pelos 19ºC e Caniçal pelos 18ºC, ambos com o mesmo limite inferior. Ponta do Pargo apresenta mínima e máxima de 13ºC - 19ºC; Porto Moniz de 15ºC - 18ºC; Santana 13ºC - 17ºC; São Vicente 13ºC - 18ºC.

No mar, não haverá grande agitação. A Norte estão previstas ondas de Nordeste com 2 metros; a Sul de Sueste com 1 metro.

Nove distritos de Portugal continental estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros e trovoadas. De acordo com o Instituto, os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Évora e Beja vão estar sob aviso amarelo entre as 12h e as 21h devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada.

O IPMA prevê para hoje no continente céu em geral pouco nublado, aumentando temporariamente de nebulosidade a partir do início da tarde e condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada, em especial durante a tarde e nas regiões do interior.

A previsão aponta ainda para vento em geral fraco predominando do quadrante leste, sendo temporariamente do quadrante sul na região Sul e de noroeste no litoral Norte e Centro, e soprando moderado nas terras altas até meio da manhã e para o final do dia.

Está também prevista neblina ou nevoeiro matinal, em especial no litoral oeste a sul do Cabo Mondego e pequena descida da temperatura máxima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 9 graus Celsius (na Guarda) e os 16 (no Porto) e as máximas entre os 17 (na Guarda) e os 28 (em Santarém).

Hoje novamente todas as regiões do país apresentam risco muito elevado devido à radiação UV, incluindo a Madeira, que está com um índice 8. O máximo é 11.