Novo busto de CR7 não é da autoria de Emanuel Santos e poderá ser de um escultor espanhol

Depois de todas as críticas em torno do busto de Cristiano Ronaldo, no Aeroporto da Madeira, o escultor madeirense, Emanuel Santos, foi desafiado, no início deste ano, pelo Bleacher Report Football a realizar um novo. Recorde aqui o momento.

O certo é que agora o busto do melhor jogador do mundo foi substituído e ainda ninguém sabe o motivo. O que se sabe é que este não é da autoria do madeirense e poderá ser de um escultor espanhol.

Recorde-se que na altura em que o busto foi inaugurado, no Aeroporto da Madeira, Emanuel Santos foi alvo de chacota por parte das pessoas que criticavam o facto de a escultura em nada se parecer com o CR7.

Numa entrevista concedida ao DIÁRIO, no dia 11 de Junho de 2017, Emanuel Santos disse que “não mudava nada, fazia exactamente igual”. Isto apesar das inúmeras críticas de que foi alvo, que não foram fáceis de lidar. “Nos primeiros dois, três dias, não foi fácil. Não estava preparado para o que aconteceu. Foi difícil mas arranjei forças e levantei a cabeça, porque o caminho é para a frente”, recordou.

(Re)leia aqui a entrevista na íntegra.