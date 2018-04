NÓS Cidadãos! quer mais policiamento de proximidade para a segurança das pessoas

O partido NÓS, Cidadãos! diz que nos últimos dois meses a população da Freguesia de São Pedro, no Funchal, vive desassossegada e alarmada com uma onda de assaltos que ali acontece. Alguns dos moradores e comerciantes da zona circundante à Igreja de São Pedro, na rua do Surdo, rua de São Pedro, rua dos Netos e Calçada de Santa Clara, principalmente ao fim de semana e durante o período da noite, têm assistido e sofrido, pacientemente, a um conjunto de assaltos, mesmo com os alarmes ligados.

Filipa Fernandes, presidente do núcleo regional entende que os cidadãos que por ali residem, estão preocupados com aquilo que consideram um “clima de medo” e insegurança, devido ao crescente número ocorrências na zona. “Há estabelecimentos que já viram, por mais do que uma vez, as fechaduras das portas forçadas e danificadas, vidros partidos, produtos roubados, isto para não falar depois dos elevados custos que é necessário suportar para a reparação do prejuízo causado”.

O Partido NÓS, Cidadãos! tem conhecimento que as entidades policiais (Polícia de Segurança Pública e Polícia Judiciária), foram já diversas vezes chamadas ao local, onde foram recolhidos elementos da prática dos crimes, mas até ao momento ninguém foi ainda detido pela prática dos mesmos, facto que deixa a população inquieta. “Os cidadãos e comerciante reclamam por mais policiamento de proximidade, pois consideram que este é pouco visível na zona citada, e dizem que as entidades responsáveis devem preocupar-se em manter o Funchal como uma das cidades mais seguras do país para se viver, como tem sido até aqui”, diz.

Em conversa como o NÓS, Cidadãos!, dizem que seria conveniente uma “maior e melhor distribuição das forças de segurança pela cidade, pois em certos locais há a sensação de que as pessoas estão por sua conta pois não se vê policiamento, nem a pé nem a circular em viaturas”.

Para o NÓS, Cidadãos!, é prioritário implementar um policiamento de proximidade que corresponda às necessidades e resolução dos problemas dos cidadãos.” Todos ficamos a ganhar com a prevenção da ocorrência de ilícitos criminais nestas áreas residenciais e comerciais e, portanto, a visibilidade das forças policiais nestas (e noutras) zonas da cidade vai garantir, certamente, mais e uma melhor sensação de segurança aos cidadãos”.