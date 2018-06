Neste sábado, ficamos a conhecer a Miss Madeira 2018, saiba na sua agenda onde vai decorrer o evento

Gala final do concurso Miss Portuguesa Madeira 2018

A gala final do Concurso Miss Portuguesa Madeira 2018 está marcada para este sábado, no Centro de Congressos do Casino da Madeira, no Funchal. O evento que procura encontrar a jovem madeirense que melhor representará a região no concurso nacional da Miss Portuguesa arranca às 21h30, depois de um Madeira de Honra com todos os convidados. A candidata escolhida terá de reunir várias características. Para além da beleza física, a Miss Portuguesa Madeira, deverá ser embaixadora da Região e conhecedora da cultura e das tradições madeirenses. O evento será transmitido pela RTP Madeira e será apresentado por Jorge Gabriel e Licínia Macedo, e contará com as presenças da Miss Portugal Filipa Barroso e do presidente da organização do Miss Portugal, Isidro de Brito.

Quase 300 vinhos em prova nas ‘Noites de Baco’

A edição de Verão das ‘Noites de Baco’ regressa às adegas Blandy’s Wine Lodge já nesta sábado, dia 16 de Junho, com quase 300 vinhos em prova, provenientes de 13 países. O afamado evento vínico terá uma ampla diversidade de marcas representadas, inclusive, de dez regiões de Portugal, de Norte a Sul do país, incluindo a Madeira. A iniciativa da Madeira Wine Company terá início por volta das 16h30, com a primeira das cinco masterclasses, que também vão compor o programa. Saiba de mais pormenores aqui.

‘Orgulho Africano’ promete magia nos céus da baía do Funchal

Depois da Áustria, chega a vez da África do Sul entrar em cena com o espectáculo piromusical intitulado ‘Orgulho Africano’, o segundo a integrar, este ano, o Concurso Internacional de Fogo de Artifício do Festival do Atlântico. Espectáculo que, conforme habitual, terá lugar pelas 22h30 deste sábado, dia 16 de Junho, no molhe da pontinha, enquanto homenagem e celebração das raízes africanas. Antes deste espectáculo, a Praça do Povo acolherá os já conhecidos Sunsets de Verão que acompanham este evento, numa programação que, excepcionalmente, decorrerá apenas entre as 18 e as 21 horas, para dar lugar às actuações que integram e encerram, com chave de ouro, o Festival ‘Raízes do Atlântico’, com inicio pelas 21 horas, com a Terra de Vera Cruz, por Vítor Sardinha, ao que segue, pelas 23 horas, a esperada subida ao palco de Simone.

Festa ‘Tendershore’ no Lido

A segunda edição deste evento decorre no Complexo Balnear do Lido, dando as boas-vindas ao Verão com um sofisticado toque electrónico e trazendo até à Região uma artista de gabarito internacional: Laura Jones. Actuam ainda os DJs Emanuel Juanito e Miguel Macedo e o VJ Mário Lopes. A matinédecorre entre as 19 e as 2 horas, estando o preço de entrada tabelado nos 10 euros. A ‘after party’ é depois nas Vespas, com Oxy, Miguel Macedo e Migs.

Jantar e marchas de Santo António na Ponta do Sol

O evento terá a animação musical da Banda Fixe, Banda Municipal da Ponta do Sol e de quatro grupos de Marchas: EB1/PE da Lombada, Grupo Sociohabitafunchal, Turma do Funil e Amigos da Linda Vista. O evento é organizado pelo Município de Ponta do Sol e Casa do Povo da Ponta do Sol e conta com a colaboração das Juntas de Freguesia do Concelho, da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, da Direcção de Serviços de Desenvolvimento Rural e do Centro Cultural John dos Passos.

Conferência sobre ‘Iconografia Cristã no Oriente’ no Museu Quinta das Cruzes

O Museu Quinta das Cruzes acolhe, nos dias 15 e 16 de Junho, a III edição do Projecto ‘Dar a Ver’, iniciativa que tem por base a divulgação do património artístico regional e a promoção da sua integração, no panorama nacional e internacional. A programação para este sábado é a seguinte:

11 horas - Conferência ‘Iconografia Cristã no Oriente’, por Manuel Pires de Lima Castilho.

Manuel Castilho é licenciado em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa (1969) e em Arquitectura pela Architectural Association School, em Londres (1975). Pós-graduou-se em Arte Oriental, pelo British Musuem/Royal Holloway College (2002), e é desde 1976 antiquário em Londres e Lisboa. Nesta conferência, mostrar-nos-á como estamos perante um enorme e multifacetado corpo de obras de arte produzidas em África e no Oriente. Algumas foram criadas para servir as necessidades do culto nas terras recém missionadas, outras foram produzidas para exportação tirando vantagem de materiais raros e apreciados na Europa, como a seda, o marfim, a porcelana e a laca. Neste processo de miscenização e encontro de culturas surgem obras sincréticas, com um sabor exótico, por vezes divergentes dos cânones institucionalizados pela Igreja de Roma. Os artistas locais haviam sido criados em culturas por vezes milenares e trouxeram às suas obras, por vezes sem se aperceberem, os seus maneirismos e visão do mundo.

Mercado da Penteada em festa dos Santos Populares

O Mercado da Penteada acolhe, entre os dias 22 e 24 de junho, de sexta-feira a domingo, as suas já carismáticas comemorações dos Santos Populares, que constituem o maior cartaz cultural deste espaço que a Câmara Municipal do Funchal tem vindo a revitalizar de forma assinalável ao longo dos últimos anos.

Programação deste sábado:

•Comes e bebes e animação entre as 16h e as 23h;

• DJ Benjamim Rodrigues – 16h às 18h;

• TUMa – 18h às 20h;

• Alternative Moments – 20h às 21h30;

• Ruben Aguiar – 21h30 às 23h.

Apresentação do Guia Infantojuvenil sobre as levadas de Machico

Às 10 horas, no Miradouro da Portela, será apresentado o Guia Infantojuvenil sobre as levadas de Machico. Este desdobrável surge com o objectivo de valorizar o património natural e imaterial de Machico e foi elaborado com os alunos do 4.º ano de escolaridade deste estabelecimento de ensino, em parceria com a Câmara Municipal de Machico e Solar do Ribeirinho.

Ordem dos Enfermeiros realiza conferência sobre ‘Novo Regulamento Geral de Proteção de dados (RGPD): Impactos para os Cidadãos, Profissionais e Serviços de Saúde’

A Ordem dos Enfermeiros promove, pelas 09h30, no Museu da Imprensa (Câmara de Lobos), a 17.ª Conferência, intitulada ‘Novo Regulamento Geral de Protecção de dados (RGPD): Impactos para os Cidadãos, Profissionais e Serviços de Saúde’. Este evento contará com a participação do professor Sérgio Deodato e do engenheiro Informático Vitorino Gouveia.

Programa deste sábado da Semana Regional das Artes

12h00: Orquestra de Ponteado, palco da Avenida Arriaga;

17h00: Ensemble de Guitarras da DSEAM, palco da Avenida Arriaga;

18h00: Espectáculo Multimédia, Teatro Municipal Baltazar Dias;

20h30: Orquestra de Sopros e Coro do CEPAM, auditório do Jardim Municipal - São 280 os alunos do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, provenientes de diversos núcleos espalhados pela ilha, que se juntarão num mega coro, em concerto com a Orquestra de Sopros desta mesma Instituição. Este é um evento que se realiza pelas 20h30, no Auditório do Jardim Municipal, inserido na programação da Semana Regional das Artes ‘2018 (SRA). Os elementos do coro são alunos do Conservatório em regime supletivo e articulado e são provenientes de Machico, Caniço, Camacha, Câmara de Lobos, Calheta, Ribeira Brava e Funchal. No total, serão mais de 300 alunos em palco, somando a estes os elementos da Orquestra de Sopros, que é composta por alunos do Curso Profissional de Instrumentista, do Ensino especializado a partir do 4.º grau e por alunos do curso de Jazz. O espectáculo, com a duração de 60 minutos, contará com uma primeira parte Instrumental, seguindo com a introdução de solistas até à entrada e actuação do coro, que encherá o palco do jardim a uma só voz. Responsáveis por este projecto estão os professores Jorge Garcia e Luís Rodrigues, que têm a seu cargo a direcção da orquestra e respectiva orientação pedagógica e pelo coro o professor Nélio Martins.

Jantar comemorativo do 81.º aniversário do CF Carvalheiro

O Jantar comemorativo do 81.º aniversário do CF Carvalheiro realiza-se este sábado, dia 16 de Junho, no Mercado dos Lavradores, a partir das 20 horas. Estarão presentes no referido jantar o secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Amílcar Gonçalves, bem como o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo.

II Edição do Sales Cup

Os Salesianos/ Juventude AC, em colaboração com a AFM, vão organizar a II Edição do Sales Cup, nos dias 16 e 17 de Junho, no Campo Adelino Rodrigues. O evento contará com a presença de 8 equipas do escalão de Iniciados, entre elas a Selecção da Madeira de Sub 14, que prepara a participação no Torneio Lopes da Silva e também uma equipa vinda do norte do País. O torneio terá como madrinha a atleta Internacional Fátima Pinto, que representou o Clube durante quatro épocas.

VI congresso dos Autarcas Sociais-Democratas

O VI congresso dos Autarcas Sociais-Democratas, que decorrerá no sábado, dia 16 de Junho, contará com cerca de 300 autarcas sociais-democratas madeirenses em efectividade de funções nos diferentes órgãos autárquicos dos municípios e freguesias da RAM, entre outros convidados. No encontro dos autarcas-sociais democratas, para além da moção de estratégia global subordinada ao tema ‘Em defesa da Autonomia e do Poder Local’, proposta por Pedro Coelho, estarão em debate três outras moções temáticas, nomeadamente a moção ‘Garantir o Futuro!’, subscrita por Rubina Leal, a moção ‘+Freguesias +Poder Local’, subscrita por Celso Bettencourt e a moção ‘Ouvir o presente, conquistar o futuro’, subscrita por Bruno Miguel Melim.