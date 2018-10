“Não aceito que um político não cumpra a palavra dada. Deve assumir os seus compromissos, deve cumprir aquilo que publicamente diz. Não aceito que hoje a palavra dada seja alienada em função de conjunturas”.

Foram as palavras do Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, na Sessão Solene do Dia do Concelho de Câmara de Lobos, que decorre esta manhã, no Centro Cívico do Estreito.

Albuquerque deixou ainda um reparo sobre os “valores da política”, sublinhando que “ a clareza “é fundamental”.