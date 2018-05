Moção ‘Compromisso Pela Madeira’ aprovada por 100 votos a favor

A moção sectorial ‘Compromisso pela Madeira’ foi aprovada, no passado sábado, na reunião do Conselho Nacional do CDS, que se reuniu em Évora, por 100 votos a favor e apenas três abstenções. O documento tem como primeiro subscritor o presidente do CDS Madeira, António Lopes da Fonseca, e foi apresentado no Congresso de Lamego, que se realizou nos dias 10 e 11 de Março.

A moção recoloca a autonomia da Madeira no centro das decisões políticas e apela aos órgãos nacionais do partido a assumirem-na como um valor e o meio político mais adequado para resolver muitos dos constrangimentos económicos, sociais e políticos da Madeira no quadro nacional, por via do respeito mútuo assente em quatro princípios: Solidariedade, Reciprocidade, Subsidiariedade e Continuidade territorial.

“A Autonomia tem que afirmar-se também como um valor da portugalidade no Atlântico e uma referência da política humanística que resolve os problemas concretos das populações. É neste contexto que o Estado e a Região devem encetar um novo tempo, empenhando cada um a máxima responsabilidade e a urgente necessidade de os partidos com maior representação política encetarem diálogo e negociações para elaborarem um Compromisso em Defesa da Madeira”, escreve António Lopes da Fonseca na moção que foi subscrita na Madeira por 160 militantes.