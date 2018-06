Milhares assistem no Funchal ao segundo espectáculo piromusical do Festival do Atlântico

Milhares de pessoas assistiram hoje, no Funchal, ao segundo espectáculo piromusical do Festival do Atlântico da Madeira, que decorre durante o mês de junho na capital madeirense e se traduz numa ocupação hoteleira média na ordem dos 90%.

O festival proporciona a cada sábado do mês um espectáculo/competição de música e fogo de artifício, com a duração de 20 minutos cada, sendo que o desta noite esteve a cargo da empresa sul-africana Fireworks for Africa, que apresentou um projecto com o tema “Orgulho Africano”.

A abertura do certame, no dia 09 de junho, coube à Áustria, que brindou o público com o projecto intitulado “Espírito da Vida”.

O espectáculo do próximo sábado (23 de junho) será da responsabilidade de uma empresa do México.

No último dia (30 de junho), a animação piromusical é extraconcurso, sendo apresentado pela empresa portuguesa Macedo’s Pirotecnia, que organiza e coordena o Festival do Atlântico, onde o Governo Regional da Madeira investiu este ano 490 mil euros, contribuindo assim para uma ocupação hoteleira média na ordem dos 90%.

O fogo é disparado do porto do Funchal (Pontinha) e o público concentra-se na Praça do Povo e ao longo da Avenida do Mar, sendo também responsável pela votação que determinada o vencedor do concurso.

O programa integra ainda diversa animação musical na praça do Povo e na Avenida do Mar e, este fim de semana, coincide com o Festival Raízes do Atlântico, onde atuam artistas de Cuba, Cabo Verde e Brasil, alguns deles em estreia absoluta na Madeira.

A XXIX edição da Feira do Pão Regional, a Semana das Artes, a Festa no Jardim, o Encontro de Modalidades Artísticas e a Exposição Regional de Expressão Plástica e ESCOLartes são outras iniciativas que decorrem este mês no Funchal.