Miguel Silva Gouveia na exposição de fotografia ‘Vida e Cultura’

O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, visitou, esta manhã, a exposição ‘Vida e Cultura’, do fotógrafo Hilárius Bistok, patente no Mercado dos Lavradores até ao dia 9 de Junho. A mostra tem como objectivo dar a conhecer a realidade e a cultura do povo Timorense, a quem os portugueses, pela sua história, têm uma forte relação, bem como angariar fundos para a Instituição de Solidariedade Social ‘Centro Social de Nossa Senhora de Fátima’.

Na mesma ocasião, Miguel Silva Gouveia enalteceu as Irmãs Franciscanas da Divina Providência, que desenvolvem um “trabalho valoroso a nível social e pedagógico em Timor Leste”. É uma congregação que tem dez Irmãs madeirenses a prestar serviços à comunidade Timorense, que hoje em dia ainda se debate com muitas dificuldades, dada a precariedade das infraestruturas na escola, as dificuldades de mobilidade, bem como a nível habitacional.

“Esta exposição, que já percorreu Porto e Guimarães, não vem somente mostrar aos madeirenses a forma como estas Irmãs desenvolvem o seu trabalho, mas também o quotidiano dos Timorenses, os obstáculos que enfrentam e, acima de tudo, a alegria de viver de um povo autodeterminado, que consegue ser feliz apesar das dificuldades”, explicou o autarca.

A exposição tem fins solidários, que revertem para a congregação poder auxiliar as crianças de Timor a terem acesso à educação e um acesso à escola em melhores condições, convidando os funchalenses a contemplar as fotografias expostas, mas também a contribuir para esta tão importante causa, seja através da aquisição de algumas fotografias, seja através de donativos.