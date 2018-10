‘MARIA – Perspectivas Ecuménicas, Devoção Pessoal’ é tema central de conferência na UMa

‘MARIA – Perspetivas Ecuménicas, Devoção Pessoal’ é o tema central da conferência a realizar no dia 13 de Outubro, no Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas.

Com início marcado para as 10 horas, a conferência será proferida, na língua alemã, pela Professora Doutora Dorothea Sattler, Directora do Instituto Ecuménico da Faculdade de Teologia Católica da Universidade de Münster, Alemanha.

A conferencista convidada nasceu em 1961, em Koblenz, tendo estudado Teologia Católica e Romanística em Freiburg e Mainz. Obteve o Doutoramento em 1992 e agregação em Mainz, em 1996. De 1998 a 2000, foi Professora de Teologia Sistemática e Pedagogia das Religiões em Wuppertal. Durante vários anos, Dorothea Sattler foi também membro da Comissão Ecuménica da Conferência Episcopal. Actualmente, é directora científica do grupo de trabalho ecuménico de teólogos evangélicos e católicos, delegada da Conferência Episcopal Alemã na Associação de Igrejas Cristãs (ACK) a nível federal, e membro da Assembleia Geral do Comité Central dos Católicos Alemães.

Esta iniciativa tem entrada livre e é organizada pela UMa, através do Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Faculdade de Artes e Humanidades (DLLC-UMa), em parceria com a Igreja Evangélica Alemã na Madeira, no âmbito do Congresso das quatro Comunidades Evangélicas de Língua Alemã em Portugal (Lisboa, Porto, Algarve e Madeira).