Mais um avião desviado para o Aeroporto do Porto Santo

O avião da British Airways que aterrou no Porto Santo, às 13h19, foi desviado da ilha Madeira por causa do vento.

Os cerca de 150 passageiros estiveram mais três horas dentro do avião e só há poucos minutos é que tiveram autorização para sair.

O DIÁRIO sabe que estes turistas ingleses vão para o Pestana Colombus, onde irão pernoitar.

Está ainda previsto um outro aparelho da companhia britânica aterrar amanhã de manhã.

Por outro lado, o avião da SATA Q 400 aterrou pelas mesmas razões no aeroporto do Porto Santo. Mas os 65 passageiros desembarcaram e deverão ir para a Madeira ainda, esta tarde, no Lobo Marinho.