Mais duas escolas do Funchal têm corredores Kiss & Ride

No âmbito da Semana da Mobilidade do Funchal 2018, entraram ontem em funcionamento dois novos corredores Kiss & Ride junto a escolas do concelho, nomeadamente na Escola Bartolomeu Perestrelo e no Colégio Salesianos do Funchal. Esta é mais uma medida que resulta do trabalho de proximidade realizado pela Autarquia junto das escolas do concelho, com vista à melhoria das condições de circulação em horas de ponta junto às mesmas, salvaguardando-se a segurança rodoviária dos alunos.

O sistema Kiss & Ride é constituído, em termos práticos, por corredores de paragem de curta duração, especialmente úteis em áreas com um grande fluxo automóvel para tomada ou largada de passageiros, nomeadamente estações de transportes colectivos, aeroportos, estabelecimentos escolares, locais de trabalho, entre outros. O objectivo é facilitar a entrada e saída de passageiros que posteriormente continuam até o seu destino final, a pé ou noutro transporte colectivo.

A adaptação desta medida junto às escolas do Município, como via reservada à entrada e saída dos alunos, tem feito do Kiss & Ride um método eficaz, seguro e conveniente, garantindo a segurança dos passageiros e dos restantes condutores, e melhorando ainda a fluidez do tráfego automóvel. A implementação de corredores Kiss & Ride leva à supressão do estacionamento em paralelo na faixa de rodagem, o que evita o atravessamento dos alunos entre veículos e aumenta, ainda, a segurança dos utilizadores das passadeiras junto às entradas das escolas.

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

Para garantir a segurança dos alunos, os condutores que utilizem o sistema Kiss & Ride devem respeitar as seguintes orientações:

• Não estacionar nem parar mais do que 1 minuto. Manter o motor do veículo ligado. Não efectuar marcha atrás;

• Não ultrapassar os veículos nem parar na via de trânsito ou em cima da passadeira;

• Antes de sair de casa, certificar-se que o aluno está pronto para sair do carro com a mochila assim que chegar à escola;

• Quando entrar na via Kiss & Ride, dirigir-se até ao ponto mais próximo da zona de paragem, para o melhor usufruto deste modelo;

• Permanecer sempre dentro do veículo. Um supervisor e/ou colaborador da escola auxiliará o aluno a entrar no estabelecimento;

• Assim que o aluno sair do veículo, dirigir-se para o fim do Kiss & Ride. Estar atento ao trânsito.