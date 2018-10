Mais de mil participaram nas sessões de Astronomia de Verão 2018

A Associação de Astronomia da Madeira divulgou o relatório de actividades do Programa de Astronomia de Verão 2018, revelando que os madeirenses estão cada vez mais interessados em observar os astros.

Em 2018, foram realizadas 13 sessões de observação (duas realizadas parcialmente, face às condições meteorológicas apresentadas), que envolveram um total de 1.617 participantes. Pelo menos mais 800 pessoas do que no ano anterior, com uma média de 124 participantes por sessão.

O eclipse de 27 de Julho foi o fenómeno astronómico que mais participantes reuniu numa única actividade. Cerca de 800 pessoas, “um fenómeno raro nestas acções”, refere a Associação.

De referir ainda que estas actividades receberam apoios e colaboração da Ciência Viva.