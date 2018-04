Mais casos de maus-tratos a crianças na Madeira

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens no Funchal registou, até Março deste ano, 92 casos de maus-tratos a crianças, o que representa 41% do total de processos instaurados durante todo o ano de 2017. A continuar neste ritmo os números vão disparar até Dezembro.

É este o assunto que faz manchete na edição desta quarta-feira no DIÁRIO de Notícias, um tema que é desenvolvido, ao pormenor, no interior, pela jornalista Maria Catarina Nunes.

A grande mancha fotográfica vai para outro assunto que está a penalizar milhares de famílias madeirenses: “Indigno” é o título que acompanha uma imagem de um avião da TAP, para ilustrar o que está a passar com os sucessivos cancelamentos de viagens para a Madeira: Dezenas de alunos retidos em Lisboa ficaram hospedados em instalações do INATEL, em Oeiras, sem as condições básicas; 25 crianças e 22 adultos foram transferidos de Fátima para Sesimbra e devem embarcar hoje; a TAP operou aviões de fuselagem larga, mas não conseguiu escoar todos os passageiros; e o presidente do Governo Regional diz: “Nós não somos gado”. Um assunto deveras preocupante para ler ao longo de três páginas em várias notícias e reportagens da autoria de Orlando Drumond, Pedro Freitas Oliveira e Miguel Fernandes Luís.

Ao lado surge outra chamada de capa, desta feita para a área cultural: “Nomes grandes da Cultura na Região”. Saiba que João Tordo estará presente na Feira do Livro do Funchal, enquanto Mariza e Diogo Piçarra integram o cartaz do MEO Sons do Mar, conforme conta a jornalista Paula Henriques.

“Angolanos vêm conhecer ordenamento marítimo” é outra das chamadas de capa para uma notícia da autoria de Ricardo Miguel Oliveira.

“Ladrões sobressaltam Funchal” é a última chamada, compilando notícias de três páginas de Casos do Dia da autoria de Ricardo Duarte Freitas e Andreia Dias Ferro.

