Machico entrega Dvd’s ‘Fachos - Uma tradição Secular’ a todos os que colaboraram no documentário

A Câmara Municipal de Machico entrega amanhã, 12 de Outubro, Dvd’s do Documentário ‘Fachos – Uma Tradição Secular’, a todos os que participaram e colaboraram na realização do mesmo.

Em 2016, a Autarquia de Machico submeteu ao Programa de Desenvolvimento Rural para a Região Autónoma da Madeira 2014-2020 – PRODERAM 2020, um projecto documental sobre ‘Os Fachos’, realizado pela Eduardo Costa Produções, que visa a promoção e preservação desta tradição, aproveitando o seu potencial turístico para o desenvolvimento económico do concelho de Machico.

A tradição dos Fachos associada à celebração do Santíssimo Sacramento vem na continuidade de uma tradição etno-religiosa de Machico e única na Região Autónoma da Madeira que dada a sua prevalência no tempo e no espaço é importante manter e preservar.

A iniciativa está marcada para as 17 horas, no Auditório do Fórum Machico.