Ligação São Vicente-Boaventura por túnel ganha 4G da Meo

Está a partir de hoje ao serviço a cobertura 4G da Meo nos túneis que ligam São Vicente à Boaventura, um investimento muito significativo. Na rede fixa a empresa também tem feito investimentos na Madeira, estando o Funchal já todo coberto e os trabalhos a decorrer em Câmara de Lobos, destacou Jorge Sequeira.

A par destes investimentos e do patrocínio do festival Meo Sons do Mar, o director da Altice na Madeira destacou a parceria entre a Altice Labs e a Universidade da Madeira.

Jorge Sequeira falava ao início desta tarde na apresentação à imprensa do festival de música, a decorrer de 31 de Agosto a 2 de Setembro no Parque de Santa catarina.

Faz parte de uma estratégia da empresa que se estende até ao final do ano e que passa por apoiar através das marcas do grupo eventos maiores, como Funchal Jazz e o Smart Cities Tour que já se realizou.