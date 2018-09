Liga Portuguesa Contra o Cancro apela à colaboração de voluntários no peditório a realizar entre 31 de Outubro e 4 de Novembro

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) acaba de lançar novamente um repto para que se juntem à causa, tornando-a maior e mais abrangente.

A colaboração como voluntário no peditório a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro, a realizar de 31 de Outubro a 4 de Novembro, é o desafio proposto.

Os interessados devem fazer a sua inscrição para participar como voluntário(a) pontual no peditório, cuja participação pode ser feita em função da disponibilidade: durante os cinco dias ou apenas num período.

Para se inscrever como voluntário pontual, basta aceder à página da LPCC (www.ligacontracancro.pt) e preencher o respectivo formulário. Após a submissão do mesmo, a candidatura será remetida para o Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro do local onde pretende desenvolver o peditório, o qual entrará em contacto oportunamente com o candidato a fim de lhe prestar as informações necessárias.