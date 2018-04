Líder do PS quer empregos da Natureza e do mar no norte da Madeira

O líder do PS-Madeira, Emanuel Câmara, defendeu, esta tarde, em São Vicente, que uma aposta nos “empregos verdes e azuis” para fixar população na costa norte da ilha.

Falando no Roteiro da Coesão Territorial promovido pela Juventude Socialista, o dirigente político criticou o Governo Regional por ter provocado um êxodo rural nos três concelhos da costa norte e explicou que “é importante rapidamente inflectir este tipo de políticas”. “Não houve as políticas certas nas alturas certas para fixar as pessoas e potenciar, sobretudo em relação ao norte da ilha, os empregos verdes e azuis, que eram aqueles que mais facilmente se conseguiria elevar, derivado ao aproveitamento de todas as potencialidades que o norte da ilha da Madeira tem, nomeadamente na sua floresta Laurissilva e no potencial do mar”.

O presidente da JS, Olavo Câmara, abordou o mesmo problema e sublinhou que “não podemos continuar a ter uma diferença entre o sul e o norte da Madeira”. Também constatou que “Porto Moniz, São Vicente e Santana isoladamente estão a aplicar medidas de incentivo à natalidade, medidas de emprego, medidas que tentam esbater estas questões” mas que “falta uma estratégia geral e decisiva para que possamos dizer que daqui a uns anos o norte da Madeira está vivo, está dinâmico e que faz todo o sentido estar lá a viver”.