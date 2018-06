“Junta-te ao Cristiano Ronaldo e ao SESARAM. Doa Sangue. Podes Salvar uma Vida.” Este é o apelo da campanha iniciada hoje, que tem dois grandes objectivos: cativar dadores de sangue jovens e, acima de tudo, fidelizá-los à causa.

A campanha, que foi apresentada no SESARAM, usa a imagem de Cristiano Ronaldo e começou em 2016, tendo vindo a ser alargada a vários Países, a cada ano que passa.

Agora, como referido, a iniciativa estende-se à Madeira, no que conta com o apoio das transportadoras colectivas de passageiros, que vão exibir um cartaz, e com a farmacêutica ABBOTT Laboratórios.

Nos locais onde foi desenvolvida, a campanha com Cristiano Ronaldo provocou um aumento de dádivas de sangue, na ordem dos 30%, com incidência em dadores jovens.

Algo de semelhante é esperado que aconteça na Madeira, mas, sobretudo, que seja possível fidelizar os novos dadores, em especial aqueles que, neste ano, fizeram a primeira dádiva na sequência de apelos públicos, quando o Banco de Sangue do SESARAM entrou em ruptura.