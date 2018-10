JS-Santa Cruz acusa o JPP de falsas promessas

Diogo Martinho Henriques, líder da JS-Santa Cruz, acusa o JPP de tudo prometer e nada fazer, a nível do Orçamento Participativo em Santa Cruz.

“O JPP prometeu a implementação do Orçamento Participativo em Santa Cruz e apresentou uma proposta na Assembleia Municipal, proposta 37/2013, no dia 30 de Dezembro de 2013, sendo mais tarde aprovada no dia 26 de Fevereiro de 2014. Infelizmente, tudo passou de teórica! A 21 Outubro de 2014, na mensagem de Filipe Sousa de um ano de mandato, referiu novamente a aprovação e a implementação do Orçamento Participativo em Santa Cruz e até agora nada feito”, disse o jovem socialista, citado em nota de imprensa do PS.

Acrescentou ainda a falta de sensibilidade da autarquia por não aceitar a participação dos jovens a partir dos 15 anos de idade. “Se a partir dos 15 anos de idade os jovens já podem se filiar numa ‘jota’, porque não contribuir com as suas ideias e projetos para o município?”, referiu Martinho Henriques.

A JS-Santa Cruz diz que ao longo das próximas semanas irá lançar uma campanha por todo o concelho, em defesa da implementação do Orçamento Participativo.