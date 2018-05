JPP promove jornadas para debater a Saúde no próximo sábado

Em conferência de imprensa, esta manhã, na Assembleia Legislativa da Madeira, a deputada Patrícia Spínola, apresentou as ‘Jornadas da Saúde’.

A iniciativa será promovida pelo JPP, no próximo sábado, dia 19 de Maio, durante toda manhã, no auditório do Hotel Orquídea, no Funchal.

“Pretendemos que este momento sirva para uma melhor reflexão sobre os problemas presentes, detectados constantemente, e que sirva também para identificar quais as estratégias para construir um desenvolvimento sustentável neste sector. Por isso, vamos contar com o contributo de convidados da área da saúde, pessoas com muita experiência na sua carreira e na sua prática, no âmbito hospitalar, farmacêutico e da enfermagem”, explicou Patrícia Spínola.

O JPP convida todos os interessados no tema a marcar presença nestas jornadas, podendo também dar o seu contributo no debate, independentemente da sua ideologia política.

“Todos os oradores convidados e os cidadãos que queiram estar presentes serão de extrema importância para reflectirmos sobre assuntos de elevado interesse. Cada contributo será fundamental para a construção de uma sociedade justa, no acesso à saúde com qualidade, longe da realidade inaceitável que se verifica actualmente”, salientou a deputada do JPP.

Devido à lotação do espaço, os interessados deverão proceder a uma inscrição prévia, através dos contactos jppalram@gmail.com / 915 201 928.