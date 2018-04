JPP pede visita urgente ao porto de contentores do Caniçal

O Juntos pelo Povo (JPP) requereu, hoje, um pedido à APRAM no sentido de “proceder com carácter de urgência a uma visita ao Porto do Caniçal”, informa Élvio Sousa em comunicado dirigido à imprensa.

De acordo com o líder do Grupo Parlamentar do JPP, a visita é justificável como base em duas situações:

1. A situação logística do operador licenciado do Terminal Multiusos do Caniçal, nomeadamente “as recentes reclamações ao nível da incapacidade de um serviço mínimo nas operações de movimentação de carga, que tem causado problemas de operacionalidade e eficiência à competitividade da economia regional”.

2. O estado de conservação das infra-estruturas portuárias, nomeadamente o terrapleno, realizados com investimentos do Orçamento da Região Autónoma da Madeira e comunitários, empréstimos bancários e uma componente de receitas próprias. “Uma situação que alegadamente poderá por em causa a segurança de pessoas e bens”.

“O JPP tem como objectivo da visita averiguar a realidade ‘in loco’ das condições actuais do Porto do Caniçal, dando conhecimento das mesmas à população”, conclui ÉLvio Sousa.