JPP abandona ‘pacto coligativo’ no Funchal

Reunida a Assembleia Concelhia do JPP Funchal, ficou deliberado que o JPP rompe com o ‘pacto coligativo’ no referido município. O secretário-geral do JPP, Élvio Sousa, deu conta dessa decisão após a reunião deste órgão concelhio no Funchal, hoje às 20 horas, e após ter comunicado a decisão ao actual presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo.

“O JPP tem vindo a analisar o papel do Grupo Confiança no Funchal, onde o próprio deputado municipal indicado pelo JPP, Orlando Fernandes, se tem queixado de ser preterido nas suas sugestões e de ser censurado previamente ao nível das suas propostas. O JPP tem que estar do lado dos seus membros, tal como tem sido seu apanágio. A situação está cada vez mais insustentável. Uma coligação é um acordo de diálogo constante entre as partes. Não deve ser, um desacordo interno pelas propostas do JPP para o Funchal, onde, não raras vezes, se obtém conhecimento direto dos assuntos essenciais ao Funchal pela imprensa”, esclarece Élvio Sousa.

O líder do partido assumiu ainda, através de nota enviada às redacções, que “mais recentemente têm crescido as pressões centralistas de Lisboa e de grupos económicos monopolizadores recém-chegados à nova conclave, uma situação que põe em crise o papel independente e fiscalizador do JPP, perante o compromisso assumido com os cidadãos. Do mesmo modo que não aceitamos tentativas de coação, perpetuados por altos dirigentes com responsabilidade autárquica, visando minar e desestabilizar o JPP. O JPP verifica que, apesar dos seus esforços, o panorama de coligação desvirtuou-se em prol de uma calculada partidarização e personificação. Endereçamos uma palavra de apreço a todos os funchalenses, que poderão contar com a nossa energia singular, com a nossa independência e aptidão pela causa pública”.