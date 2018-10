Já conhece o Pestana CR7 Funchal? Com certeza que já o conhece por fora... e o seu interior? Este hotel de 4 estrelas, que nasceu da parceria entre Cristiano Ronaldo – que dispensa apresentações - e o grupo Pestana, define-se como um lifestyle hotel que, pelo seu design contemporâneo, se tornou no novo hotspot do Funchal.

Este hotel apresenta uma particularidade única, visto que está aberto a todo o público que não apenas os hóspedes, por isso, se ainda não o fez, não pode perder a oportunidade de visitar este hotel temático, onde não faltam referências ao melhor jogador de futebol do Mundo, e de usufruir daquilo que temos para oferecer, quer seja no fantástico rooftop como no nosso restaurante.

Destaque para a promoção das segundas e terças feiras, em que todas as pizzas têm um preço unitário de 10€, tanto no serviço de restaurante como no de take away. À quinta-feira não perca também o ‘Happy Dinner’, dia em que os clientes que venham jantar ao restaurante CR7 Corner terão direito à oferta de uma bebida durante a refeição (cerveja, sumos ou água).

Como pode constatar, o Pestana CR7 Funchal é um hotel que aguarda a sua visita, sendo que também está disponível para a realização de todo o tipo de eventos, desde os mais clássicos (baptizados, casamentos, jantares de aniversário, despedidas de solteiro), até ao mais inovadores e ‘out of the box’ (festas temáticas, concertos, festivais, entre outros).

Perante tão bons motivos, aguardamos a sua visita!

PESTANA CR7 FUNCHAL

Praça do Mar, Funchal

