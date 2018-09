A empresa Vista Alegre realiza a inauguração do seu novo ‘showroom’ de produtos especialmente concebidos para a hotelaria e restauração, no dia 24, pelas 17 horas, no Edifício Costa do Sol, na Rua do Jasmineiro 24-26.

O evento de inauguração do novo espaço Vista Alegre na ilha da Madeira contará com a presença do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.