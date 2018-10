Imagens de satélite mostram aproximação do ‘Leslie’ à Madeira

Várias imagens de satélite mostram a aproximação do ‘Leslie’ à Madeira.

As imagens mais recentes mostram o ‘Leslie’ como furacão (’H’ na segunda imagem), seguindo uma trajectória mais a Norte do Arquipélago da Madeira e dirigindo-se posteriormente para Gibraltar e a entrada do Mediterrâneo.

A Autoridade Nacional da Protecção Civil (ANPC) recomendou já esta noite, num aviso à população, “especial cuidado” com o vento no sábado e no domingo em Portugal continental, onde pode “soprar forte nalgumas regiões” e propagar incêndios florestais.

Segundo a ANPC, é esperando um agravamento das condições do tempo a partir das 19:00 de sábado, com domingo a registar picos de vento, chuva e agitação marítima durante a madrugada e a manhã.

Face às previsões meteorológicas, a ANPC alerta para a possibilidade de cheias, queda de árvores, estragos em estruturas suspensas ou montadas, piso escorregadio e formação de lençóis de água nas estradas.

A Protecção Civil aconselha, nomeadamente, a evitar a circulação junto à orla costeira e em zonas ribeirinhas mais vulneráveis e a prática de pesca desportiva e desportos náuticos.