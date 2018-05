Igreja de S. Pedro recebe conferência ‘MAGNIFICAT, a missão de Maria’

Integrado na celebração do mês de Maria (mês de Maio) e na celebração do ano do Padre Joseph Kentenish (50 anos do seu falecimento), o Movimento Apostólico de Schoenstatt na Diocese do Funchal promove a conferência ‘MAGNIFICAT, a missão de Maria’, no próximo dia 18 de Maio, pelas 19 horas, na Igreja de S. Pedro.

Esta acção conta com a colaboração das crianças da paróquia de S. Pedro que irão interpretar canções dedicadas a Maria, orientadas por Noemi e com a interpretação de ‘Ave-Maria’ de Schubert por Fátima Patrícia.

A conferência é precedida de missa, pelas 18h30, e reza do terço às 18 horas.

A mesma conferência será também realizada no dia 23 de Maio, na igreja da Nazaré, às 19h30, precedida de missa pelas 19 horas e reza do terço às 18h30.

A conferência será proferida por Conceição Freitas, licenciada em Ciências Religiosas pela Universidade Católica, pós-graduada em Religião e Cultura, membro deste movimento.