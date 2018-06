I Mostra Regional do Bordado Madeira teve direito a desfile de moda

A I Mostra Regional do Bordado Madeira contou com a participação de várias Casas de Bordados e de estilistas que apresentaram as suas peças num desfile de moda.

Na ocasião, o secretário regional de Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, enalteceu a qualidade do Bordado que tem sido feito em toda a Região e que referiu que nele existe uma história que é “divulgada na nossa cultura e tradições”.

A presença dos estilistas veio “engrandecer esta primeira Mostra do Bordado Madeira”, que decorreu em São Martinho, pelo que o secretário parabenizou a organização do evento, bem como agradeceu a colaboração do Hotel Quinta da Bela Vista, palco desta homenagem à arte madeirense, e de todas as Casas de Bordado que se associaram à iniciativa

É através de eventos como este “que o turismo conhece as nossas tradições”, disse Humberto Vasconcelos, acrescentando que a Secretaria de Agricultura vai continuar a fazer parcerias em prol da divulgação do Bordado Madeira.