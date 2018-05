Humberto Vasconcelos realça importância dos fundos europeus na Agricultura

No âmbito das comemorações do dia da Europa, a escola Dr. Horácio Bento Gouveia comemora uma semana dedicada à Europa e ao Ano Europeu do Património Cultural.

No auditório da escola, realizou-se uma conferência-painel sobre a importância dos programas de apoio comunitário à agricultura (PRODERAM 2020), abordando algumas temáticas como o vinho, banana, bordados, entre outras.

Este painel, dirigido aos alunos do 9.º ano de escolaridade, contou com a intervenção do secretário Regional da Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, que sublinhou a importância dos fundos europeus para a Agricultura.

Durante toda a semana estará patente a toda a comunidade escolar uma exposição alusiva ao ‘Ano Europeu do Património Cultural’, a qual resultou do desafio lançado aos alunos pelos professores da disciplina de Geografia.